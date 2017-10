Marc Márquez: "Lo he intentado hasta la última vuelta y la última curva"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que ha intentado conseguir la victoria en el Gran Premio de Japón "hasta la última vuelta y la última curva", pero que "un error bastante grande" al intentar superar al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), a la postre ganador de la carrera, le ha costado el triunfo y le condenado a la segunda posición.

Por otra parte, el líder del Mundial analizó la lucha con el segundo de la general en el último giro. "Al empezar la última vuelta, sabía que sólo tenía una pequeña ventaja, pero he cometido un pequeño error en la curva 8, un error bastante grande en realidad, y me ha atrapado. Cuando me ha adelantado, él era muy fuerte en las frenadas y no he podido igualarle. En la última curva, lo he intentado de nuevo, pero no ha sido posible adelantarle otra vez", manifestó.