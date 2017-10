Marc Márquez: "Fue importante perder sólo cinco puntos en Motegi"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que fue "importante" que sólo cediese cinco puntos en Japón con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) en la pelea por el Mundial y aseguró que ahora tiene que "intentar compensar el riesgo" para no cometer errores.

El de Cervera competirá en una pista donde "normalmente" disfruta "más" que en Motegi, pero donde advierte también sobre el tiempo, que puede ser "algo interesante". "He tenido aquí algunos altibajos sobre todo en 2104 y 2016 cuando me caí liderando y con segundos de ventaja. Cuando gano en Motegi, me caigo aquí", recordó con una sonrisa.