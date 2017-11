Marc Márquez: "Me gusta enseñar pero mi futuro está encima de la moto"

El piloto español y doble vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este martes que pese a que disfruta mucho enseñando a los 20 niños y niñas que participan en la tercera edición del Allianz Junior Motor Camp en Rufea (Lleida), y que también ayuda a su hermano en sus pruebas con la MotoGP, su futuro pasa a sus 24 años por estar "encima de la moto" en una "larga carrera".

"Mi mundo son las motos. Son cosas que nunca sabes dónde vas a parar pero no lo he pensado, tengo 24 años y espero que me quede mucha carrera por delante. Me gusta enseñar, es mi hermano e intento ayudarle el máximo posible como él a mí. De momento el futuro es como piloto encima de la moto, luego veremos", apuntó en rueda de prensa.