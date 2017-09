Marc Márquez: "Nos encantaría estar en la playa, pero ahí no podemos mejorar"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) cree que están "trabajando en el buen camino" de cara a revalidar el título de campeón del mundo, una pelea en la que ve complicado que pueda estar el italiano Valentino Rossi (Yamaha), lesionado tras accidentarse haciendo enduro, situación que aprovechó para dejar claro que entrenar en otras disciplinas es parte de su "trabajo" y la única manera de "mejorar" durante el año.

"Silverstone no acabó de la mejor manera y me sentía muy bien incluso en carrera y cuando estaba por detrás. En Misano vamos a tener la misma mentalidad de tener el mismo nivel porque estamos trabajando en el buen camino. Hicimos un test aquí en el que me sentí muy bien y ahora tendremos que entender las condiciones del fin de semana y el nivel de agarre para mejorar sesión tras sesión", afirmó Márquez en rueda de prensa.