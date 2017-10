Marc Márquez: "No ha sido una carrera para ganar el título pero sí para acercarnos a él"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha sacado los aspectos positivos de su cuarto puesto en el Gran Premio de Malasia, donde podía haberse proclamado campeón del mundo, y ha asegurado que ha corrido una carrera para acercarse al título, y ha asegurado que llegarán "concentrados" a Valencia, donde les vale un duodécimo puesto para ser campeones.

Márquez explicó que realizó "una buena salida". "He intentado apretar en el inicio porque no quería quedarme atrapado en medio del grupo. Entonces he buscado las buenas sensaciones y el ritmo pero he visto que las dos Ducatis eran muy rápidas, así que he decidido no tomar demasiados riesgos, mantener la calma y sumar unos buenos puntos para el campeonato. He pensado en atrapar a Zarco, pero el riesgo era demasiado grande para acabar teniendo una ventaja de 24 puntos en lugar de 21", concluyó.