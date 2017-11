Marc Márquez, aliviado: "Durante una parte de la temporada perdía pelo por el estrés"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP y nuevo campeón del mundo, Marc Márquez (Repsol Honda), ha admitido sentirse aliviado con el final del campeonato, ya que durante un periodo de la temporada "perdía pelo" por el estrés que ha llegado a sufrir, saliendo "adelante" con la ayuda de su equipo y las personas que le rodean.

"Ha sido un campeonato donde he pasado mucho estrés, mucho calvario. Y no lo he confesado nunca, pero durante una parte de la temporada perdía pelo y todo, del estrés. No ha sido el más difícil pero sí que cuando en Montmeló tienes cinco caídas en un día, no gusta a nadie, y por mucho que psicológicamente seas fuerte te cuesta salir adelante, pero luego sales. Y con la ayuda del gran equipo que tengo y las personas de alrededor todo se hace más fácil", explicó en declaraciones a Movistar MotoGP.

El de Cervera analizó la carrera, aludiendo al 'Márquez style'. "No os vais a quejar, 'Márquez style' hasta el final. Me encontraba súper cómodo durante la carrera, podía ir bastante más, pero quería guardar un poquito de neumático, un poquito de energía, controlar más o menos dónde estaba la carrera... Y en el momento que he dicho 'venga, va, paso a Zarco y empujo' he querido quizás empujar demasiado porque temía", indicó.

"Y esto pasa cuando temía que Zarco entrara y me tocara o que pasara algo y he dicho 'bueno, va, tiramos muy fuerte esta vuelta' y he empezado demasiado agresivo, con demasiadas ganas. Pero bueno, la salvada queda por el recuerdo y podemos decir que este codo nos ha dado el campeonato", añadió bromeando.

Sobre el susto sufrido a falta de siete vueltas, donde tuvo que ayudarse del codo para evitar la caída, Márquez lo cataloga en el 'top one' de la infinidad de sobresaltos y caídas que ha tenido "por el momento, por la intensidad y por lo que nos ha dado".

Preguntado por qué se le pasó por la cabeza en ese momento, el español dijo que era el "momento de hacerse daño" por lo que había en juego. "Ya no sabía qué hacer y cuando se me ha ido la moto dije 'yo no suelto la moto ni aunque dé vueltas, si me tengo que hacer daño es momento de hacérmelo porque nos estamos jugando un campeonato'. Muchos dirán que no hacía falta este error, pero sí que hacía falta, al final es mi estilo", argumentó.

"Tenía que empujar y estaba súper cómodo. Luego he hecho 31,7. Me diréis loco pero cuando he visto que 'Dovi' se ha ido fuera, he decido tirar para ver si podía coger al grupo de delante porque me veía con posibilidades. Pero he vuelto a tener un error a final de recta y ahí ya he tirado la toalla y digo 'acabamos la carrera, ya vale de caídas este año, ya vale de momentos de estrés y celebramos el título'", prosiguió.

El seis veces campeón del mundo admitió que le hubiese "gustado" tener la "explosión" de ser campeón al cruzar la meta. "Cuando te dicen que 'Dovi' está fuera de carrera te ves ya campeón, porque no podía ganar. Me hubiese gustado tener la explosión esa de entrar a meta porque quieras o no he tenido cinco vueltas para ir asimilándolo, me costaba concentrarme también", aseguró.

Marc Márquez quiso felicitar a Andrea Dovizioso (Ducati) por la temporada y se sinceró diciendo que ha "aprendido mucho" de él. "Es un digno rival, un rival muy grande, muy fuerte. He aprendido muchas cosas de él, sobre todo en madurar mentalmente. Es un piloto muy fuerte y el equipo Ducati ha hecho un gran trabajo, así que debo felicitarles. Hoy ha arriesgado, ha cometido un error, pero le tocaba, se lo tenía que jugar todo por el todo", comentó.

Por último, el piloto español aclaró que en la celebración, el dado estaba "trucado". "No sabía nada de la celebración porque todo mi entorno sabe que no quiero planear nada, lo dejo en manos de ellos. Y sí, está claro que el dado estaba trucado. Había algo debajo, pesaba mucho el dado, pero me han dicho 'tú tira que sale el seis' y yo 'confío en vosotros, como no salga os mato'", concluyó entre risas.