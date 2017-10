Marc Márquez: "Cuando Zarco me ha tocado me he dado cuenta de que iba a ser una batalla"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha destacado que al principio del Gran Premio de Australia pensó en "mantener la calma y gestionar los neumáticos", pero que tras el toque con el francés Johann Zarco (Yamaha) fue consciente de que aquello era "una batalla" y optó por darlo todo por la victoria, y ha señalado que lo mejor ha sido garantizarse llegar a Malasia "con una ventaja de 33 puntos" sobre el segundo del Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

"Ha sido una carrera increíble, creo que hemos ofrecido un gran espectáculo a los aficionados. Estoy muy contento porque sabía que hoy era un día importante. Dovizioso tenía algunas dificultades este fin de semana, mientras que yo me he sentido realmente bien sobre la moto y tenía que sacar partido de ello. Cuando ha empezado la carrera pensaba en que tenía que mantener la calma y gestionar los neumáticos, pero entonces Zarco me ha tocado y me he dado cuenta de que iba a ser una batalla", explicó en declaraciones facilitadas por su equipo.