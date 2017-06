El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha comentado este sábado tras ser cuarto en la calificación del Gran Premio de Catalunya, pese a sufrir cuatro caídas en esta jornada entre la FP4 y la Q, que prefiere estar en esta situación a tener que salir décimo y sin haberse caído, y ha reconocido que en la calificación apretó demasiado forzando esas caídas, perdiendo el control del tren delantero de su moto.

No obstante, reconoció que cuatro caídas este sábado, doce en lo que va de Mundial, son "demasiadas". "Me hace ver que mañana tenemos que ir donde podamos. Por la tarde no me he notado del todo bien, pero en la Q2 tenía que salir dando el cien por cien, a la segunda vuelta que he tirado me he caído y he vuelto otra vez al cien por cien. Son demasiadas caídas pero me hacen entender cosas para mañana", argumentó.