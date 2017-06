Marc Márquez: "Podemos luchar por el podio frente a las Yamaha"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que se ve capaz de "luchar por el podio frente a las Yamaha" en la carrera del Gran Premio de Holanda, aunque estas van "más rápido" en todas las condiciones del "impredecible" Assen, y ha afirmado que este sábado la pole se le ha escapado "por nada", pero que su segundo puesto para la salida le hace estar "contento".

"Podía (hacer la pole). Se me ha escapado la pole, podía haber mejorado, pero en la última vuelta he visto banderas de aceite. Cuando vas encima de la moto a 200 y ves banderas de aceite... Me lo he pensado un poco y he perdido un poquito de tiempo. Se me ha escapado por nada", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la Q2.