Marc Márquez: "Dovizioso sale algo retrasado, pero también en Motegi partía noveno"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha advertido que no piensa relajarse con la pole a pesar de que su principal rival por el Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), salga undécimo, ya que en Japón también partía desde atrás y consiguió alcanzarle, y se ha mostrado convencido de poder "mantener un buen ritmo".

En este sentido, el catalán cree que ha sido "importante" el trabajo que han hecho en los últimos libres. "He rodado muy cómodo también en la Q2, sólo he encontrado algo de tráfico en algunos puntos. He comprendido que el rebufo aquí es importante y no hay problema en que otros pilotos me sigan durante los entrenamientos, pero en los cronometrados obviamente prefiero rodar solo. Así que he esperado un poco antes de salir a por mi segundo giro lanzado y entonces he tenido la oportunidad de hacer una vuelta realmente buena", concluyó.