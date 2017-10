Marc Márquez: "Dovizioso ha sido más rápido pero podemos estar delante"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha comentado, tras firmar el quinto mejor tiempo en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia, que pese a que su único rival en la lucha por el título, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), ha sido algo "más rápido" cree que podrá estar en el tren cabecera en lo que resta de fin de semana en Sepang.

El de Cervera aseguró que, en general, está "contento" con su jornada. "No ha sido perfecto pero no ha ido mal tampoco. Hemos tenido dos condiciones meteorológicas distintas y en ambas no estábamos lejos de los más rápidos, incluso teniendo que pulir algunos aspectos de la puesta punto para intentar aumentar el agarre trasero", argumentó.