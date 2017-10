Lorenzo: "Teníamos potencial para intentar ganar si la pista no hubiera tenido tanta agua"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha lamentado su sexta posición este domingo en el Gran Premio de Japón, ya que considera que tenían "potencial para intentar ganar" si la pista de Motegi "no hubiera tenido tanta agua".

"No estoy contento con la carrera porque teníamos potencial para intentar ganar si la pista no hubiera tenido tanta agua. No hemos sabido crear el 'setting' adecuado para ser rápidos en estas condiciones y sin agarre en el neumático trasero era imposible hacer más. He hecho lo máximo para acabar lo más adelante posible", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.