"Estoy deseando seguir participando apoyando a más gente a través de la Fundación Laureus"

"El deporte me ha dado mucho en mi vida. Desde muy joven he tenido que resolver situaciones complicadas, concentrarme y trabajar con otros compañeros para conseguir llegar a la meta. Hoy, visitando este proyecto de Laureus, he podido revivir la sensación del éxito al lado de esta gente", explicó Lorenzo en el acto.