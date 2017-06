Lorenzo: "Ha sido un desastre, hemos tenido mala suerte"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que la sesión de calificación del Gran Premio de Holanda ha sido un "desastre" en cuanto al resultado obtenido, ya que saldrá vigésimo primero, y ha recalcado la "mala suerte" al encontrarse con tanta agua durante la sesión.

"Si nos fiamos de resultados ha sido un desastre, pero también hemos tenido algo de mala suerte encontrando mucha agua en el momento crucial, no he podido ir rápido, no tenia confianza ni nada de 'grip', era como pilotar en hielo, el neumático estaba muy duro de atrás, problema que han tenido también varios pilotos. En esta competición tan competitiva, en cuanto tienes problemas, estas en estas posiciones y esto es lo que ha pasado hoy".