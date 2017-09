Lorenzo: "Lo he dado todo al final para estar en primera línea"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) se ha mostrado satisfecho con la segunda posición conseguida para la carrera de este domingo del Gran Premio de Aragón, para la que lo ha "dado todo" para conseguirla, a pesar de haberse visto "angustiado" para superar la Q1.

El balear aseguró que tiene "buen ritmo" a pesar de la falta de kilómetros. "Creo que tenemos un buen ritmo, me ha faltado quizás más kilómetros porque ayer no pudimos ir en seco y eso lo he notado esta mañana, que me ha costado mucho coger el ritmo", indicó.