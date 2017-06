Lorenzo: "Estoy más contento que nunca, aunque no son los resultados que querría"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha reconocido que cada vez está "más cómodo" con su moto y que está "más contento que nunca" y "disfrutando" del momento, a pesar de las dificultades, y ha explicado que ha "mejorado la distancia con el ganador" y que espera seguir haciéndolo este fin de semana durante el Gran Premio de Holanda.

"Cada vez estoy más cómodo, entiendo trucos y aprendo cosas nuevas para poder ser más rápido. Es un proceso en el que estoy disfrutando mucho. Sabía dónde me metía, y quizás estoy más contento que nunca; estoy disfrutando de este momento aunque los resultados no son los que querría", declaró en la rueda de prensa oficial de pilotos.

Aún así, el balear advirtió de que todavía le resta un período de adaptación a la Ducati. "No he visto tantos pilotos que hayan sido rápidos enseguida con la Ducati. Es una moto muy compleja, especial, es lo contrario a lo que he tenido los últimos nueve años. La Yamaha era muy suave, muy dulce con el motor, iba muy bien en las curvas y no tenías que usar el freno trasero", manifestó.