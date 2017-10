Lorenzo: "No hemos sido competitivos en ningún momento"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha destacado que en este fin de semana "para olvidar" en el Gran Premio de Australia, donde ha terminado decimoquinto, no han sido "competitivos en ningún momento", y ha explicado que esta sensación se ha dado con todas las Ducati.

"Ha sido un fin de semana para olvidar. No hemos sido competitivos en ningún momento. Salíamos muy atrás y prácticamente no hemos mejorado ninguna posición. A mitad de carrera he conseguido rodar más o menos de manera constante y un poco mejor que ayer, algunas décimas más rápido, pero cuando ha bajado el rendimiento del neumático ha sido imposible mantenerlo", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.