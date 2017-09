Lorenzo: "Esperemos encontrar las décimas que faltan y que llegue la ansiada victoria"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que a pesar de haber luchado por la victoria en el Gran Premio de Aragón, en el que ha terminado tercero, no ha podido con unas Repsol Honda que han tenido "más tracción", y ha deseado que en el Gran Premio de Japón puedan encontrar las "décimas" que les faltan para lograr "la ansiada victoria" en el campeonato.

"No he bajado muchísimo el ritmo, pero lo suficiente para ir perdiendo décimas a décimas. Me faltaban un par de décimas para escaparme un pelín y para aguantar la distancia. Esperemos encontrarlas en Motegi, que es quizás mi circuito preferido para sacar el máximo de pilotaje y es un buen circuito para Ducati. Quizás en Motegi llega la ansiada victoria", señaló a Movistar MotoGP.

Por otra parte, Lorenzo explicó que no había sido "una carrera fácil". "He apretado mucho al principio, intentando esa pequeña escapada. No he tenido ningún momento de respiro. Al final, cuando me han pasado, entre que el neumático estaba destrozado y que me quedaba poca energía, ha sido difícil mantener la concentración y el ritmo. Lo he intentado todo, aguantarme a la rueda de Dani, pero ellos tenían más tracción y no ha sido posible", subrayó.