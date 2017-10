Lorenzo: "Digamos que lo he intentado al noventa por ciento"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) no confirmó haber recibido órdenes de equipo en la victoria de Andrea Dovizioso (Ducati) en el Gran Premio de Malasia, aunque reconoció no haber querido precipitarse y haber intentado lograr la victoria "al noventa por ciento", finalizando en una segunda posición que permite a su compañero seguir en la pelea por el título con un Marc Márquez (Repsol Honda) que acabó cuarto.

"Digamos que lo he intentado al noventa por ciento. Lo he intentado bastante, pero había que arriesgar y he preferido aguantar y no precipitarme", comentó en declaraciones a Movistar MotoGP.

El balear lideraba la carrera bajo la lluvia y cometió dos errores que acercaron al italiano a la cabeza, pasándole curvas después. Lorenzo explicó haberse "ido largo" y señaló la importancia del estado del neumático delantero para el resultado final de una carrera en la que no quiso "cometer una locura".

"He intentado seguir a 'Dovi', pero tampoco quería hacer ninguna locura. He cometido un par de errores en esa vuelta y me ha adelantado cuando me he ido largo. Luego él tenía más neumático delantero, porque lo había gestionado mejor. Después he intentado apretar, pero la situación era complicada y no merecía la pena sacrificar una caída por intentar ganar", detalló.

El adelantamiento del italiano al español vino precedido de un mensaje en la pizarra del equipo, en la que sugerían a Lorenzo cambiar la configuración de la Ducati al 'mapping 8'. El tricampeón de MotoGP aseguró no haber visto el mensaje y volvió a incidir en su intención de no cometer "una estupidez", admitiendo haber "hablado sobre el campeonato" antes de la carrera.

"No he visto lo del 'mapping 8'. Iba concentrado en mirar hacia delante. Habíamos hablado sobre el campeonato y sabía más o menos lo que había que hacer. He intentado ganar hasta el final, aunque en las frenadas no he querido hacer una estupidez, pero por velocidad he intentado ganar", contestó.

Por último, el mallorquín indicó que durante el último gran premio, que se disputará en Valencia del 10 al 12 de noviembre, podrían suceder percances que permitieran conseguir el título a Dovizioso, a pesar de tener "pocas posibilidades" por la distancia de 22 puntos que separa a Márquez y al italiano. "Puedes romper el motor, te puedes tocar con alguien... 'Dovi' tiene pocas posibilidades, pero aún hay esperanzas", concluyó.