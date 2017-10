Lorenzo: "Crutchlow me veía y no esperaba el impacto, no he tenido culpa"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha señalado tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, pasada por agua y en las que fue cuarto pese a ser arrollado en la FP1 por Cal Crutchlow (Honda), que el británico le veía en todo momento y que no se esperaba el golpe, recalcando que no ha tenido ninguna culpa en el lance.

"Yo iba más lento con la intención de entrar en boxes, Crutchlow me veía y yo no esperaba el impacto. En cualquier caso, me sabe mal que me haya pedido explicaciones justo después de caer porque no he tenido ninguna culpa", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.