Jorge Martín: "Tengo sentimiento encontrados, no pude batir el récord del circuito"

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que tiene "sentimientos encontrados" tras hacer la pole en el Gran Premio de Aragón, ya que salió de nuevo a pista para "batir el récord del circuito" y no pudo hacerlo debido a una caída, aunque considera que tienen un "buen" ritmo para la carrera.

"Obviamente, estoy contento con la pole, pero con sentimientos encontrados, porque salí a la pista para batir el récord del circuito y no pude hacerlo debido a un accidente. Lo importante, sin embargo, es que yo no me hice daño", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.