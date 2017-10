Joan Mir: "Es la mejor manera de celebrar el título"

El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) celebró de "la mejor manera" su campeonato del mundo venciendo este domingo en la carrera del Gran Premio de Malasia, que calificó como "muy dura" por las altas temperaturas, dedicando su éxito al recientemente fallecido Steffan Kiefer.

Por otra parte, el balear explicó que "desde fuera ha sido la carrera perfecta". "Jorge Martín tenía buen ritmo y se me ha hecho difícil seguirle. He recuperado distancias y luego me he puesto a tirar. He visto que no me escapaba y me he puesto detrás de Enea Bastianini. Se ha hecho muy dura la carrera, muy cerca del límite de calor. Ha sido bonita la carrera y me lo he pasado bien", añadió.