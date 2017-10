Hiroshi Aoyama reemplaza al lesionado Jack Miller en el Gran Premio de Japón

El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ha anunciado este viernes que el piloto japonés Hiroshi Aoyama, probador de Honda, va a reemplazar al lesionado Jack Miller en el Gran Premio de Japón que se celebra este fin de semana, y pasará a ser compañero del piloto español Tito Rabat.

"Quiero agradecer a Michael Bartholemy y al Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS por darme la oportunidad de volver a competir. No he corrido ni una carrera esta temporada, asó que me llevará un tiempo recuperar las sensaciones. El hecho de conocer al equipo, porque he trabajado con buena parte de ellos en el pasado, seguro que me ayuda mucho y, también contar con un piloto con la experiencia de Tito en el otro lado del 'box'. Estoy deseando que empiece el fin de semana", explicó el japonés en un comunicado.