Guevara: "Con el podio empieza una nueva era"

El piloto español de Moto3 Juanfran Guevara (KTM) ha asegurado que con su tercer puesto este domingo en el Gran Premio de Italia se abre "una nueva era", ya despojado de la presión, y ha afirmado que el podio va dedicado "a España".

Por otra parte, el de Lorca analizó el transcurso de la prueba. "En las últimas cuatro o cinco vueltas estaba delante. A mitad de carrera estaba un poquito más nervioso, en las primeras vueltas me costaba coger ritmo y me he visto muy rezagado. A mitad de carrera he empezado a ver que no tenía desgaste de neumáticos tanto como los demás y me he visto con fuerza incluso para ganar la carrera. La penúltima vuelta la he afrontado en primera posición a propósito, ha sido mi estrategia para intentar romper un pelín el grupo, pero no ha sido posible", afirmó.