Dovizioso: "La séptima posición era lo máximo que se podía hacer hoy"

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati), que con su séptima posición en el Gran Premio de Aragón ve cómo el español Marc Márquez (Repsol Honda) se le aleja a 16 puntos en la clasificación general, ha asegurado que debido a las "condiciones" era a lo "máximo" que podía aspirar.

Sobre la carrera, el transalpino dijo que no tenía "muchas cartas" que jugar porque no era una pista "fácil" para Ducati. "Al principio he intentado estar con el grupo delantero pero desgraciadamente no tenía muchas cartas que jugarme. El hecho de no haber podido entrenar el viernes ha comprometido nuestras opciones porque sabíamos que esta no era una pista fácil para nosotros y hubiéramos tenido más tiempo para trabajar", comentó.