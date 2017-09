Dovizioso: "Esta segunda posición ha sido un poco inesperada"

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) se ha mostrado satisfecho con la "inesperada" segunda posición que ha conseguido en la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino para la carrera de este domingo.

En cambio, el italiano admitió que en la sesión de calificación podía ser "rápido" y se "centró" en ello. "Cuando he empezado el clasificatorio he entendido que podíamos ser rápidos y me he centrado en aprovechar al máximo el segundo neumático", explicó.