Dovizioso: "Ha sido un resultado inesperado, era fundamental ganar aquí"

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ha reconocido que su victoria este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón ha sido un resultado "inesperado", y ha asegurado que era "fundamental" ganar en Motegi para mantener la esperanza de discutir el título mundial al español Marc Márquez (Repsol Honda), segundo en la pista nipona.

Además, el segundo clasificado del Mundial analizó la carrera y los momentos clave. "Ha sido una carrera muy difícil porque al principio no había demasiado agarre y no me sentía muy bien con la moto, pero no he tirado la toalla ni cuando estaba perdiendo terreno y esta ha sido la clave", subrayó.