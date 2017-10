Dovizioso: "Es una lástima salir noveno"

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati Team) expresó su frustración tras una complicada sesión de calificación en el Gran Premio de Japón y confesó que "es una lástima salir desde la novena posición", aunque admitió que si llueve pueden hacer "una buena carrera".

"Ha sido una lástima mi posición final en la clasificación. No he podido hacer una buena vuelta porque la pista estaba en unas condiciones muy complicadas, medio mojado, medio seco. Además, cuando he intentado hacer el tiempo se me ha cerrado el neumático delantero en la curva 9, he estado a punto de salir de pista y he perdido algo de tiempo", confesó el italiano en unas declaraciones facilitadas por su equipo.