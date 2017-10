Dovizioso: "Para ganar 21 puntos, algo tiene que pasar"

El piloto de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) apenas celebró su triunfo en el Gran Premio de Malasia, centrando toda su atención en la última fecha que se disputará en Valencia y reconociendo que "algo tiene que pasar" para remontar la diferencia de 21 puntos que tiene Marc Márquez (Honda) sobre el italiano en la lucha por el Mundial.

"Lo llevo diciendo desde Valencia, me he sentido bien con él. Desde el principio, nunca he tenido intención de crear mal ambiente en el box. Él se concentra en lo suyo. Soy un tipo calmado. He tenido buena suerte con los compañeros de equipo, aunque no siempre, pero Jorge es un tipo listo. Ha explicado lo que ha pasado y estaba luchando. Hemos perdido la parte delantera en varios momentos", concluyó.