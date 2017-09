Dovizioso: "Tenemos nuestras cartas por jugar"

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) ha asegurado que, pese a que el Gran Premio de Aragón no sea uno de sus predilectos en cuanto a estilo de pilotaje, y que sus grandes rivales en la lucha por el título corran en casa, está listo para dar el máximo y con "cartas por jugar" en un circuito donde el año pasado fue undécimo.

Dovizioso recordó su mala carrera en MotorLand el año pasado, pues la calificó de "desastrosa", pero confía en mejorar. "Tuvimos problemas en la carrera pero en los entrenamientos me sentí bien. A partir de Aragón cambiamos el balance de la moto, me sentí mejor y pude hacer un buen final de temporada", rememoró.

Ahora, empatado a puntos con el líder del Mundial, Marc Márquez (Repsol Honda), es firme candidato al título y que lo sea depende de su valentía y temple a partes iguales. "Cuando te sientes bien es importante apretar e intentar ir y lograr el máximo. Cuando no estás cómodo, como en Misano, hubiera sido una tontería apretar. No me sentía demasiado bien ya en las primeras vueltas, por eso decidí no apretar y no por pensar demasiado en el campeonato", comentó sobre la última carrera.