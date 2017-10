Canet: "He recibido un golpe por detrás y no he podido evitar la caída"

EUROPA PRESS

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que no ha podido "evitar la caída" que le ha dejado fuera de la carrera en el Gran Premio de Australia tras recibir "un golpe por detrás", pero se ha consolado con el hecho de que siguen "teniendo opciones" para hacerse con el subcampeonato.

"He conseguido evitar a Di Giannantonio tras su caída, pero en esa misma vuelta, en la curva 4, he recibido un golpe por detrás y no he podido evitar la caída. Son lances de carrera que han complicado luchar por el subcampeonato, pero al menos seguimos teniendo opciones", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Teníamos un gran ritmo sobre seco a lo largo del fin de semana; sobre mojado también y ha sido así en el 'warm up'. Ha sido un día complicado porque no sabíamos si iba a llover en carrera. Al final hemos salido con neumáticos lisos aunque todavía quedaba bastante humedad en algunos sectores, pero me encontraba cómodo igualmente en el inicio de carrera", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, terminó quinto con la aparición de la bandera roja. "La carrera ha ido bien, aunque nos hubiera gustado una mayor recompensa. En la salida he tenido que remontar con calma para no tomar más riesgos ya que, por las condiciones de la pista, había pilotos muy agresivos sin nada que perder. Sabíamos que podía ser una carrera con muchas caídas, así que era importante mantener la calma", subrayó.

"He llegado a estar en el grupo que disputaba la victoria, pero también he visto que podía llegar la lluvia en cualquier momento, así que era importante estar lo más adelante posible. Al final ha llegado y, desafortunadamente, en el último giro válido no estaba en las posiciones de podio. Salimos de Australia contentos, he estado muy cómodo con la moto", concluyó.