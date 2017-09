Canet: "He probado a tirar, pero las condiciones eran muy difíciles"

EUROPA PRESS

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha admitido que las condiciones eran "muy difíciles" para rodar a un ritmo alto y se ha quejado de uno de los "marshalls" por su impedimento para volver a salir a pista después de su caída en el Gran Premio de San Marino.

"Al principio me encontraba cómodo, controlando la carrera y rodando detrás de Phillip Oettl y Fabio Di Giannantonio. He visto que Digia se escapaba un poco, por lo que he decidido adelantar a Oettl, aunque nos hemos dado un toque. He probado a tirar para saber si estaba más fuerte que Digia en ritmo y si podía escaparme, pero él seguía en mi rueda; rodar así era arriesgado de cara a terminar la carrera porque las condiciones eran muy difíciles", indicó en declaraciones a su equipo.

A tres vueltas del final, el español sufrió una "caída" y dijo que uno de los "marshalls" no le dejó volver a salir a pista. "Aun así, rodaba cómodo tras Digia, hasta que en la curva 6 he sufrido una caída a tres vueltas del final, ya que se ha cerrado la dirección. Respecto a los marshalls que estaban allí para ayudar a los pilotos, todos estaban colaborando, pero uno de ellos impedía que volviera a salir. Creo que eso no ha de ser así, y que se debe intentar ayudar con el mismo empeño a todos los pilotos", añadió.

Su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, tuvo más suerte y a pesar de las dos caídas que sufrió pudo "finalizar en los puntos". "La pista patinaba muchísimo, en la curva 1 he perdido la rueda delantera y no he podido evitar la caída. He levantado la moto porque quería terminar a toda costa, así que he podido continuar y he marcado mi ritmo pese a sufrir mucho en las curvas de derecha porque la moto estaba dañada debido a la caída. He visto que estaba recuperando posiciones y adelantando a muchos pilotos. He vuelto a caer, en la curva 6, pero aun así he podido volver a levantarme y finalizar en los puntos", comentó.

El transalpino, que consiguió la "pole position" este sábado, se lamentó de las condiciones que hubo durante la carrera. "Ayer teníamos muy buenas sensaciones en seco y conseguimos la pole position, pero hoy las condiciones eran completamente distintas. Aun así, en el 'warm up' hemos tenido buenas sensaciones y las expectativas eran altas. En carrera, rápidamente me he dado cuenta de que el primero quería abrir hueco y ha tirado fuerte, así que he intentado estar ahí y aguantar. Una lástima porque en seco teníamos muy buen ritmo y podríamos haber hecho una buena carrera", finalizó.