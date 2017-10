Canet: "He pagado el esfuerzo con un bajón físico importante"

EUROPA PRESS

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) reconoció haber acusado un "bajón físico importante", tras el esfuerzo realizado en un Gran Premio de Malasia en el que salió duodécimo y remontó hasta alcanzar la octava plaza final.

"Ha sido una carrera muy difícil. He apretado desde las primeras vueltas para intentar atrapar al primer grupo, pero me ha resultado complicado. Cuando lo he alcanzado, he pagado el esfuerzo con un bajón físico importante", dijo en declaraciones recogidas por su equipo.

El valenciano lamentó haber perdido las opciones de luchar por el subcampeonato, aunque aseguró centrarse en "mantener la tercera plaza" en un último Gran Premio de Valencia (del 10 al 12 de noviembre) en el que tratará de terminar "con buen sabor de boca" compitiendo en casa en uno de sus "trazados favoritos".

"En las últimas vueltas he intentado colocarme en una buena posición y conseguir el mejor resultado posible. Matemáticamente, ya no podemos ser subcampeones pero vamos a intentar mantener la tercera plaza", comentó.

"Ahora viene uno de mis trazados favoritos, el circuito de casa. Allí estará mi familia y la afición valenciana, que me darán motivación extra para terminar el año en el podio y con buen sabor de boca", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo Enea Bastianini logró entrar en el podio por detrás de los españoles Joan Mir y Jorge Martín, recuperándose de su mala salida. El italiano tuvo que esforzarse y admitió haber castigado el "neumático delantero", tratando de "ganar a toda costar".

"Ha sido una carrera verdaderamente difícil. No he hecho una buena salida y me han pasado muchos pilotos. Después de dos o tres vueltas he visto que tenía buen ritmo, así que he podido avanzar posiciones. (Joan) Mir y (Jorge) Martín ya se habían escapado, por lo que he tenido que forzar mucho para recortar diferencias. Esto ha hecho que castigase mucho el neumático delantero, pues tenía que apurar mucho en la frenada", explicó.

"Cuando he llegado a la cabeza de carrera, he tratado de ralentizar un poco para descansar. Faltaban pocas vueltas y (Jorge) Martín me ha apurado una frenada. Me he ido un poco fuera y he tenido que volver a forzar para colocarme de nuevo con posibilidades. De todas formas he intentado ganar a toda costa, pero al final no ha podido ser", concluyó.