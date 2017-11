Canet: "Hemos tenido un gran ritmo, todo ha vuelto a ir perfecto"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que han tenido "un gran ritmo" durante la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en la que ha terminado segundo en la combinada de tiempos, y ha explicado que tanto los neumáticos nuevos como los usados funcionan bien en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Además, el valenciano, que dio 34 vueltas en el trazado valenciano, afirmó que no se ha encontrado con problemas durante ninguna de las dos sesiones. "El año pasado ya teníamos ritmo para luchar por la victoria, aunque no pude estar delante, pero hoy todo ha vuelto a ir perfecto, tanto con neumáticos nuevos como usados, ya que no parece haber una gran diferencia de unos a otros", finalizó.