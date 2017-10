Canet: "Me ha costado acostumbrarme al cambio en la dirección del viento"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) reconoció haber superado un día "difícil", tras la octava plaza conseguida en una clasificación del Gran Premio de Australia marcada por la lluvia y por un "cambio en la dirección del viento" que le impidió rodar más cerca de los mejores, algo que espera poder hacer en la carrera de este domingo, aspirando a "luchar por lo máximo".

"El día de hoy ha sido más difícil por el cambio en la dirección del viento, algo a lo que me ha costado acostumbrarme. En la clasificatoria hemos salido buscando rodar con un buen ritmo, pero no hemos podido colocarnos en una mejor posición al final por la aparición de la lluvia", afirmó en declaraciones recogidas por su equipo, Estrella Galicia 0,0.

"No obstante, he podido comprobar que somos rápidos porque mi mejor registro ha llegado cuando estaba rodando sin rebufos y completamente solo, así que creo que, incluso saliendo desde octava posición, podríamos luchar por lo máximo en la carrera de mañana", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, aseguró haber mejorado sus sensaciones con respecto a los entrenamientos libres del viernes y lamentó, al igual que Canet, la presencia del "viento" cambiante y la "lluvia", aunque no se mostró frustrado con una novena posición en la parrilla de salida de la que comentó que "no está del todo mal".

"En la clasificatoria hemos intentado rodar solo con el fin de buscar mi propio ritmo. Desafortunadamente, en la segunda salida ha comenzado a llover y no he podido mejorar mis tiempos. Es una lástima porque, con la inercia de trabajo que llevábamos, podíamos haber mejorado. No obstante, la novena posición no está del todo mal de cara a la carrera. Espero hacer una buena salida y lograr un buen resultado", finalizó.