Canet: "Si la pista continúa mojada el domingo será preciso tomarse las cosas con calma"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha comentado, tras acabar la sesión clasificatoria del Gran Premio de Holanda este sábado en sexta posición, que, si las condiciones de la pista se mantienen húmedas, "el domingo será preciso tomarse las cosas con calma" en la carrera.

El de Corbera añadió que había sido una jornada bastante complicada para sus intereses. "En el FP3 hemos intentado tener un poco de margen desde el principio e ir mejorando después vuelta a vuelta. Al final he apretado un poco y la caída por encima del manillar en la curva 8 me ha hecho perder algo de confianza", dijo.

El valenciano reconoció que cambiaron los reglajes para la sesión clasificatoria en busca de mejorar el rendimiento, pero que, en un principio, no les fue muy bien, haciéndoles estar atrás en la tabla. Tras ello, decidieron volver a la puesta a punto del FP3, pero en unas condiciones tan complicadas no lograron implementar todo su potencial.

"Poco a poco hemos ido mejorando y he terminado sexto con un par de sustos", concedió antes de finalizar con una declaración de intenciones. "Si es sobre mojado intentaremos acabar lo mejor posible y sumar puntos", concluyó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, que quedó 17º, habló también de la dificultad del día ya que "había mucha agua en la pista". "En la última salida he encontrado mucho tráfico y he tenido que cortar para poder hacer las últimas vueltas solo; lo positivo es que he podido mejorar un poco", agregó.