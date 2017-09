Canet: "Hemos sido consistentes y rápidos"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha celebrado este viernes el haber sido "consistente y rápido" en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano, con lluvia en la FP1 que le permitió rodar en condiciones mixtas y con buenos augurios para terminar octavo la jornada.

Por su parte, Enea Bastianini marcó el tercer mejor crono de la jornada pese a que reconoció no haber tenido las mejores condiciones por la mañana para rodar. "Tras la lluvia de esta madrugada, la pista estaba húmeda y no presentaba mucho agarre. He salido al final de la tanda para coger sensaciones en estas condiciones, pero al pasar por la curva 8 no he podido evitar irme al suelo cuando se me ha cerrado la dirección, por suerte no ha sido nada", lamentó.