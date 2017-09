Canet: "Podemos optar por la victoria"

El piloto español de Moto3 Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que tiene opciones de "luchar" por la carrera de este domingo del Gran Premio de Aragón, en el que saldrá en tercera posición a pesar de verse involucrado en un accidente en la última vuelta de clasificación.

Preguntado por la caída, Canet indicó que los metacarpios de la mano izquierda le duelen "muchísimo", así como el "tibial". "Arriba de la moto realmente no me duele mucho pero conforme bajo de la moto me duele todo. Los dos metacarpios me duelen muchísimo, sobre todo el de la mano izquierda, que fue el que me fracturé el año pasado en Malasia. Después el tibial también es horrible, nunca me había hecho daño un músculo como hoy, pero igualmente positivo", explicó.