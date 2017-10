Canet: "Motegi es bastante complicado porque tiene curvas muy cerradas"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) advirtió que el circuito de Motegi, escenario este fin de semana del Gran Premio de Japón, es "bastante complicado" por la configuración de algunas de sus curvas, pero cree que su mejoría en este apartado le hará ir "mucho mejor" que en 2016 cuando no acabó.

Por su parte, su compañero de equipo, Enea Bastianini, recordó que el circuito de Motegi le "gusta mucho, sobre todo por sus frenadas fuertes" y se mostró optimista por la mejoría de las últimas carreras. "En los últimos Grandes Premios hemos conseguido una configuración base que me permite ir rápido en casi todas las condiciones, aunque creo que aún podemos mejorar un poco cuando el asfalto está frío y húmedo", admitió.

"No obstante, el trabajo que llevamos realizando durante todo el año está dando sus frutos. El año pasado gané el Gran Premio de Japón y esto nos da una motivación extra. Además, Japón es un país que me gusta mucho visitar porque los fans son muy apasionados y respetuosos, y porque me encanta el sushi", sentenció el italiano.