Rins, Canet y Rabat, protagonistas en las Fans Fest de Estrella Galicia 0,0 en el GP de Aragón

Los pilotos Estrella Galicia 0,0, Arón Canet y Tito Rabat, y el embajador de la marca, Álex Rins (Suzuki), serán los protagonistas de las 'Fans Fest' de la marca cervecera con motivo del Gran Premio de Aragón de este fin de semana y participarán en dos eventos organizados en el centro de Alcañiz (Teruel).

"Volvemos a MotorLand y eso para mí significa correr 'en casa', porque allí noto un apoyo especial de la afición. Estoy seguro de que habrá muchos conocidos en la grada y gente que me apoya desde hace tiempo. Y como viene siendo tradición, el miércoles ya calentaremos motores junto con Estrella Galicia 0,0 y podremos disfrutar de un primer contacto con los aficionados, que siempre están de 10 y me transmiten ese plus para el Gran Premio", asegura el piloto de Valdealgorfa.