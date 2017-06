El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se mostró feliz tras acabar como el más rápido tras los entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya y reconoció que se le da "mejor" el trazado modificado de Montmeló.

"Estamos teniendo buenas sensaciones con el trazado, aunque creo que se debería señalizar mejor la nueva chicane, ya que rodando rápido resulta difícil visualizarla. Aun así, creo que se me da mejor este trazado que el anterior", confesó Canet en declaraciones facilitadas por su equipo.

"La verdad es que hemos trabajado muy bien porque enseguida me he sentido en sintonía con la moto y hemos podido rodar rápido. En lo que se refiere a la configuración de la moto, es muy parecida a la que tuvimos en Mugello y he tenido confianza desde el principio para tirar fuerte, lo que nos ha llevado a incluso encabezar la lista de tiempos. Finalmente, hemos sido séptimos, pero aún tenemos margen de mejora de cara a la calificación", sentenció el italiano.