Canet: "Creemos que se puede formar un gran grupo en cabeza de carrera"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que deberá trabajar a fondo para tratar de estar "en el grupo delantero" saliendo desde la duodécima posición en el Gran Premio de Malasia, ya que considera que se puede formar "un gran grupo en cabeza" en el que haya muchos pilotos con posibilidades de optar a ganar.

Mientras, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, que partirá noveno, se mostró convencido de que serán "competitivos" en cualquier condición. "Esta mañana el asfalto no estaba ni seco ni mojado y no me encontraba muy cómodo. En la clasificatoria he preferido rodar solo porque en grupo no podías predecir si te beneficiaba o te perjudicaba; lo que ganabas en rebufos, lo perdías al encontrarte pilotos más lentos. Creo que teníamos ritmo para hacerlo mejor, pero por un error en el primer sector no he podido lograr una vuelta más rápida", subrayó.