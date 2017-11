Canet: "Acabar tercero es algo que hubiera firmado desde principio de temporada"

EUROPA PRESS

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que ha terminado en novena posición en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, ha asegurado que hubiese "firmado" su tercera plaza en el Mundial de Pilotos "desde el principio de temporada".

"Hacemos una lectura positiva de la temporada. Acabar tercero con tres victorias, dos podios más, y logrando dos pole position en el Campeonato del Mundo de Moto3 es algo que hubiera firmado desde principio de temporada. Hemos ganado una valiosa experiencia de cara al próximo año", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano definió la carrera en Cheste como "la más complicada de la temporada". "He tenido que ir haciendo cálculos de posición porque Jorge Martín se había escapado, lo que me ha hecho preferir mantenerme entre los diez primeros. Temía ser alcanzado por otro piloto en algún lance de carrera. Al final no hemos tenido ningún percance y estoy muy contento por haber logrado la tercera posición final", afirmó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, se despide del equipo con un quinto puesto. "Estoy contento por la carrera que hemos hecho. En el inicio he probado a tirar muy fuerte para estar con el primero, pero he visto que no era posible. He insistido, al menos para escaparme de los que venían detrás. He forzado mucho los neumáticos y a final de carrera he ido realmente al límite", manifestó.

"Estoy contento por haber terminado delante y despedirme con una carrera así del equipo Estrella Galicia 0,0, que me ha tratado verdaderamente bien. Esta temporada me han enseñado un método de trabajo muy bueno e intenso, y a permanecer concentrado siempre al máximo. Me hubiera gustado poder dedicarles un podio, pero no ha sido posible aunque haya dado el máximo", finalizó.