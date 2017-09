El piloto italiano Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que no se esperaba "un final" como el ocurrido en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Aragón, en la que fue tercero y en la que se impuso el español Joan Mir (Honda) entre las quejas del italiano y de Fabio Di Giannantonio (Honda) por realizar eses en la contrarrecta durante el último giro.

"En la última vuelta he pasado tercero y nuestro objetivo era luchar por la victoria, pero no me esperaba un final de carrera como el que hemos tenido", concluyó.