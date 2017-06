El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), ganador del Gran Premio de Catalunya, se ha mostrado convencido de que puede seguir recortando puntos a su compañero y líder del Mundial, el italiano Franco Morbidelli, como ya hiciera con Jack Miller en 2014 en Moto3, y ha afirmado que este año se ven "fuertes psicológicamente".

"Hacía mucho calor, he bajado un poquito el ritmo porque sabía que si tiraba esa vuelta no me podían seguir, y así ha sido. No me esperaba tener la ventaja en la primera vuelta, porque no estaba tirando demasiado, iba controlando, había puesto los neumáticos nuevos en parrilla. Estoy muy contento por esta victoria, además aquí en casa y cómo ha sido, ha sido muy difícil", señaló a Movistar MotoGP tras la prueba.