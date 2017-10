Àlex Márquez: "Desde la primera vuelta me he sentido con confianza"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha señalado tras firmar el segundo mejor crono de la jornada en el Gran Premio de Japón, tras unas dos primeras sesiones de entrenamientos libres pasadas por agua, que desde la primera vuelta tuvo confianza y estuvo cómodo pese a los problemas que arrastra en la pelvis.

"Desde la primera vuelta esta mañana me he sentido con confianza y cómodo sobre la moto, lo que ha sido muy positivo. Tenemos que seguir mejorando porque los que tenemos por detrás seguro que encuentran un mejor ritmo, pero nosotros debemos concentrarnos en nuestro trabajo y aprovechar este buen comienzo para seguir mejorando", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Tras su caída en Misano y fractura de pelvis, Márquez sigue mejorando pese a no estar todavía al cien por cien en cuanto a nivel físico, pero la lluvia le ayudó. "Las condiciones de mojado han hecho mi trabajo un poco más fácil porque el esfuerzo al que he tenido que someterme ha sido mucho menor", celebró.

Por su parte, su compañero y líder del Mundial Franco Morbidelli terminó quinto. "Hoy las condiciones no han sido fáciles, pero son las que son y es lo mismo para todos. Era importante no caer y cometer un error, y lo he conseguido", manifestó.