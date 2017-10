Àlex Márquez: "Me he ido largo y la carrera se ha complicado"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) lamentó haberse "ido largo" en una de las curvas del inicio de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Australia, algo que dificultó su posterior rendimiento tras una mala salida y que se tradujo en una sexta posición final.

"No he salido muy bien y estaba tratando de recuperar posiciones cuando me he ido largo. Este error me ha costado entrar por detrás de varios pilotos y la carrera se ha complicado", comentó en declaraciones facilitadas por su equipo.