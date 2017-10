Àlex Márquez: "Es muy extraño caerse dos veces sin apretar fuerte"

EUROPA PRESS

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) no fue capaz de explicar su caída en la segunda vuelta del Gran Premio de Malasia, admitiendo no saber "qué ha pasado" y calificando de "extraño" su accidente por no haber acelerado "fuerte".

"Es muy extraño caerse dos veces sin apretar fuerte y pienso que quizás hemos tenido algún problema con el tren delantero de la moto, así que debemos revisar bien todo para saber qué ha pasado. No sabemos qué ha podido ser", detalló en declaraciones recogidas por su equipo.

El de Cervera aseguró "pensar en Valencia", un último Gran Premio de la temporada en el que el catalán podría recuperar una tercera plaza del mundial que perdió este domingo con el "cero" sumado por la caída.

"Ahora tengo que olvidarme de esta carrera y pensar en Valencia, la última carrera del año. Aunque este cero me ha hecho perder la tercera posición en el campeonato", finalizó.