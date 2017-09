Álex Márquez: "Estoy al 85% y espero ir mejorando"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha comentado que está a un 85% de su capacidad física tras la fisura de cadera que se produjo con su caída en Misano en el pasado Gran Premio de San Marino, si bien saldrá a darlo todo este fin de semana en el Gran Premio de Aragón con el objetivo de ir mejorando sensaciones y poder apretar más el Mundial.

"He podido hacer fisio y piscina y poco más. Estoy al 85% diría, después en la moto a ver cómo me encuentro porque no he probado ninguna todavía, ni los movimientos. Espero ir mejorando durante el fin de semana", señaló a los medios en un acto de Scania en Calatorao (Zaragoza) junto a su hermano Marc.