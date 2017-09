Àlex Márquez: "Se me estaba durmiendo la pierna"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que su abandono en el Gran Premio de Aragón tras resentirse de su lesión en la cadera izquierda que arrastra desde el circuito de Misano, ha sido porque se le estaba "durmiendo la pierna".

"El dolor no ha sido el mayor problema hoy, pero al inflamarse la cadera ha presionado el nervio y se me estaba durmiendo la pierna. Antes de la carrera sabía que esto podía pasar pero he decidido probar, aunque finalmente no ha sido posible terminar la carrera en estas condiciones", explicó en declaraciones a su equipo.